Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии почти на 13%

Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии в январе-августе 2019 года на 12,6% (на 26,828 миллиона долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 240,208 миллиона долларов, в том числе в августе этот показатель составлял 30,643 миллиона долларов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

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По данным ГФС, за 8 месяцев больше всего электроэнергии наша страна экспортировала в Венгрию – на 147,248 млн долл. Далее указываются: Польша – на 53,903 млн долл, Молдова – на 29,582 млн долл и другие страны – на 9,475 млн долл.

В то же время за январь-август 2019 года Украина импортировала электроэнергию на 15,019 млн долл, в том числе из Словакии на 7,443 млн долл, Беларуси – на 5,511 млн долл., Венгрии – на 1,317 млн ​​дол и других стран – 0,748 млн долл.