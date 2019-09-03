В Польше построят солнечную электростанцию на территории бывших угольных разработок

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Инвесторы из Китая и Швейцарии построят в Польше солнечную электростанцию на территории бывших угольных разработок в западной части страны.
Об этом сообщает издание PV Magazine, отмечая, что сейчас Польша считается “грязной” в энергетическом плане страной Европы, поскольку в ней при помощи угля вырабатывается более 80% электроэнергии.
По данным компании Energia Przykona, электростанция мощностью 600 МВт будет построена на так называемых “деградированных землях”, которые остаются на месте бывших угольных и промышленных разработок.
Инвесторы планируют получить разрешение на подключение к сетям в начале 2020 года.
Вторую солнечную электростанцию мощностью 500 МВт собирается построить государственная энергокомпания PGE на площадке наиболее энергоемкого предприятия страны после национальной сети железных дорог, завода по производству меди и серебра KGHM Polska Miedź, который сейчас потребляет 2,5 ТВт*ч за год.
Эксперты также отмечают, что “зеленая энергетика” Польши в последнее время начинает активно развиваться – в августе компания Tauron Polska Energia SA объявила тендер на строительство солнечной электростанции мощностью до 5 МВт на территории угольных разработок и пообещала в дальнейшем развивать подобные проекты на деградированных землях.
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