Какую выбрать карту для путешествий за границу?

Не нужно думать с выбором, оформляйте премиальную карту IRON BANK, в пакете которой, получите виртуальную Visa Infinite к Mastercard World Elite.

Две престижные карты в одном пакете предоставляет вам в 2 раза больше преимуществ:

Максимальный комфорт в аэропорту (Программа Lounge Key и MC Lounge, Fast Line, MyDutyFree)

Получаете возможность накапливать мили, просто делая повседневные расходы со своей карты;

Страхование поездок и защита покупок;

Огромное количество скидок: на отели на аренду авто, на UBER при заказах такси в / из аэропортов Киева;

при заказах такси в / из аэропортов Киева; Персональный круглосуточный ассистент, который может все :-)

Специально адаптированное приложение monobank – другая иконка программы, другие цвета и раздел программы лояльности. Красота 😁

Наличие карт IRON BANK не только подчеркивает статус владельца и всегда вызывает зависть окружающих, но и позволяет путешествовать легко и с удовольствием ✈

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