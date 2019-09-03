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Какую выбрать карту для путешествий за границу?

Не нужно думать с выбором, оформляйте премиальную карту IRON BANK, в пакете которой, получите виртуальную Visa Infinite к Mastercard World Elite.

Две престижные карты в одном пакете предоставляет вам в 2 раза больше преимуществ:

  • Максимальный комфорт в аэропорту (Программа Lounge Key и MC Lounge, Fast Line, MyDutyFree)
  • Получаете возможность накапливать мили, просто делая повседневные расходы со своей карты;
  • Страхование поездок и защита покупок;
  • Огромное количество скидок: на отели на аренду авто, на UBER при заказах такси в / из аэропортов Киева;
  • Персональный круглосуточный ассистент, который может все :-)
  • Специально адаптированное приложение monobank – другая иконка программы, другие цвета и раздел программы лояльности. Красота 😁

Наличие карт IRON BANK не только подчеркивает статус владельца и всегда вызывает зависть окружающих, но и позволяет путешествовать легко и с удовольствием ✈

Присоединяйтесь к клиентам, которые уже знают толк в качественном, безопасном и престижном продукте: https://www.monobank.ua/iron

По материалам monobank
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