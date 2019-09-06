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Toyota с Line разработали приложение автомобильной навигации

Toyota с Line разработали приложение автомобильной навигации

Оператор японского мессенджера Line и автомобилестроительная компания Toyota совместно создали приложение автомобильной навигации.

Об этом сообщает NHK World.

Бесплатное приложение для смартфона сочетает в себе технологию распознавания голоса Line и автомобильную навигационную систему Toyota.

Водители могут голосом подавать команды для ввода пункта назначения и передавать сообщения через Line. Приложение позволяет видеть направления и читать сообщения, полученные от других пользователей Line.

Пользователи могут также использовать приложение для доступа к платной услуге потоковой музыки и на расстоянии управлять домашними электронными приборами.

По материалам УКРИНФОРМ
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