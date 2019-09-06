Toyota с Line разработали приложение автомобильной навигации

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Оператор японского мессенджера Line и автомобилестроительная компания Toyota совместно создали приложение автомобильной навигации.
Об этом сообщает NHK World.
Бесплатное приложение для смартфона сочетает в себе технологию распознавания голоса Line и автомобильную навигационную систему Toyota.
Водители могут голосом подавать команды для ввода пункта назначения и передавать сообщения через Line. Приложение позволяет видеть направления и читать сообщения, полученные от других пользователей Line.
Пользователи могут также использовать приложение для доступа к платной услуге потоковой музыки и на расстоянии управлять домашними электронными приборами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Redmi Note 8 Pro уже установил рекорд по продаже06.09.2019, 05:03 - 28154 5
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 2428 4
Как украинцы откладывают деньгиВчера, 12:01 - 11228 4
Польше не хватает рабочих рукВчера, 10:30 - 13786 3
Водителей каких авто считают самыми опасными (рейтинг)Вчера, 06:30 - 12102 3
Кто получит надбавку при перерасчете пенсийВчера, 17:00 - 17478 2
Польше не хватает рабочих рукВчера, 10:30 - 13786 3
Водителей каких авто считают самыми опасными (рейтинг)Вчера, 06:30 - 12102 3
Как украинцы откладывают деньгиВчера, 12:01 - 11228 4
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 2428 4
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionВчера, 01:01 - 1491
Новые Apple Watch будут отслеживать качество снаПозавчера, 15:10 - 426
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 648
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 632
Google выпустила финальную версию Android 10 (инфографика)04.09.2019, 15:10 - 752