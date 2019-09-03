Межбанк: как отразится на рынке снижение учетной ставки

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В эту пятницу на ситуацию на валютном рынке повлияют:
1) Завершение периода покупки «дочками » иностранных компаний валюты для репатриации дивидендов. Основные покупатели валюты под эти операции уже практически закрыли свои сделки, но некоторые небольшие клиенты еще будут это делать сегодня.
Это не очень сильно уже изменит общую статистику торгов, но в части роста котировок в момент заключения таких сделок свою роль сыграет. Особенно если спекулянты и экспортеры сыграют в одновременную игру “на повышение”;
2) Реакция рынков на понижение учетной ставки НБУ с 17% до 16,5%. В первую очередь – среагируют те отечественные компании и нерезиденты, кто работает с ОВГЗ. Этот рынок очень зависим от учетной ставки, и часть компаний будет в ближайшее время корректировать свои действия с этими бумагами. Это приведет к их частому выходу на валютный рынок с целью продажи валюты для получения гривны и оплаты новых порций облигаций либо к выходу части из них из этих бумаг и конвертации полученной гривны в валюту для возврата ее за границу (в случае с нерезидентами);
3) Текущие внешнеэкономические операции клиентов и пятничный эффект. В части текущей деятельности особо со вчерашнего дня ничего не поменялось : с одной стороны — экспортеры должны оплачивать свои затраты в гривне и они активно продают для этого валюту, с другой — у импортеров уже есть гривна от реализации своих товаров на внутреннем рынке и они все активнее выходят на межбанк с новыми покупками валюты для оплат своих зарубежных договоров. Это создает давление на курс.
Кроме этого, традиционно перед выходными часть компаний снижает свою деловую активность, что отражается и на поведении валютного рынка. Мы ожидаем сегодня объемов торгов не более 170-190 млн долларов при заключении до 390-410 сделок.
Учитывая вчерашний позитивный для гривны настрой, возникший во второй половине дня (когда огласили решение НБУ о снижении учетной ставки) и определенный интерес иностранцев к ОВГЗ на вторичном рынке на опасениях снижения в дальнейшем их доходности – мы прогнозируем на сегодня на межбанке коридор по доллару в пределах 25,10-25,30 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,16 / 25,19
евро – 27,88/ 27,91
российский рубль – 0,3812/ 0,3821
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