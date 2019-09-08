Яков Воронин: заработать на налоге, или как быстро разблокировать налоговые накладные

Исходные данные: компания отправляет свои налоговые накладные на регистрацию в ГФС. И внезапно получает отказ. В худшем случае из ГФС может прийти оповещение о том, что сам плательщик отнесен к категории рисковых. Последствия в таком случае и вовсе не утешительны: полная блокировка всех доступных НН/РК.

Самое обидное, что причины отказа могут быть не указаны вообще или неочевидны. Ведь критерии блокировок НН/РК часто неопределенные, а их список постоянно изменяется и пополняется ГФС в специальных письмах. И это несмотря на постановление Верховного Суда № 822/1878/18 от 2.04.2019, в котором четко сказано: письма министерств и прочих ведомств не являются нормативно-правовыми актами.

Возникает закономерный вопрос: что делать?

Ответ банален. Подать в суд и обжаловать решение ГФС. Но главное тут – правильная последовательность действий и некоторое понимание законодательных тонкостей. Без этого снять блокировку тоже можно. Но тогда вы рискуете потратить больше времени, это во-первых, а во-вторых – не сможете извлечь финансовой выгоды для себя. А она тоже реальна и более чем. Так что же делать?

Шаг 1. Выиграть время

Тут все стандартно, едва получив сообщение о блокировке и решение об отказе в удовлетворении жалобы налогоплательщика на такую блокировку – немедленно обращаемся в административный суд. Ключевое слово «немедленно». Многие наши клиенты, к сожалению, наоборот, затягивают.

Поэтому повторю, едва получив оповещение о блокировке – сразу же обращайтесь в суд. В идеале – в течение 24 часов. По такой схеме работаем мы, например. Потому что чем раньше – тем быстрее.

Второй важный момент – подавайте иск в порядке упрощенного производства. Это позволит в несколько раз сэкономить время, ведь сроки рассмотрения при упрощенном производстве ограничены 60 днями. В противном случае решение по вашему делу может затянуться на многие и многие месяцы, зависит от обстоятельств.

Чтобы совсем свести временные затраты к минимуму – обратитесь за помощью к адвокату. Тогда вам не придется самостоятельно готовить иск, отправлять его в суд и заниматься прочей бумажной волокитой. За это, конечно, придется заплатить, стоимость адвокатских услуг в Киеве варьируется, стартуя, в среднем, от 10 тысяч гривен.

Но здесь есть интересный момент: принимая сторону налогоплательщика, расходы на правовую помощь адвоката суд взыщет с налогового органа. То есть, услуги адвоката будут оплачены из бюджета Украины, а не из кармана налогоплательщика.

Шаг 2. Вернуть деньги

Получив решение суда – не расслабляйтесь. По крайней мере если хотите получить компенсацию со стороны налоговиков в размере суммы налогового кредита. Той самой, на которую вы имеете право по закону, но не получили по понятиям.

Для этого необходимо подготовить соответствующий иск – уже в хозяйственный суд. Опять же, чтобы ускорить процесс, лучше сделать это сразу после получения решения административного суда. А если налоговая подаст на такое решение апелляцию и ее примут к рассмотрению – дело в хозяйственном суде можно на время приостановить. Все это позволит вам в конечном счете сэкономить время и быстрее получить причитающееся.

Шаг 3. Получить «плюшки»

Как только хозяйственный суд одобрит ваше требование возместить средства – начинается самое приятное, в кои-то веки не вы будете платить налоговой, а наоборот. И тут кроется еще один замечательный нюанс, на который никто практически не обращает внимание.

Согласно нормам Налогового кодекса Украины невозмещенные налогоплательщикам суммы считаются задолженностью бюджета по возмещению налога на добавленную стоимость. На сумму такой задолженности начисляется пеня на уровне 120 процентов учетной ставки Национального банка Украины, установленной на момент возникновения пени. Процент сохраняется на протяжении всего срока задолженности, включая день погашения.

Проще говоря, компания, не получившая своевременно возмещение по НДС, имеет право получить эту же сумму с внушительной такой надбавкой. Плательщики, чьи накладные были заблокированы без видимых на то оснований, после прохождения шагов 1 и 2 могут воспользоваться институтом аналогии права. В таком случае они тоже могут попасть в эту категорию.

По состоянию на сентябрь 2019 года учетная ставка НБУ равна 17%, в свою очередь 120% от 17% составляют 20,4% годовых. Неплохо, согласитесь. Это справедливая сатисфакция для всех пострадавших налогоплательщиков, которым не следует упускать ее из виду.

Разблокировать налоговые накладные быстро, да еще и с приятным финансовым бонусом для себя, вполне реально. Это не так уж и трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. Да, потребуются некоторые усилия, но если все сделать правильно – восстановление своих прав, финансовая компенсация и просто чувство собственного удовлетворения вам гарантированы.

Яков Воронин, адвокат, доктор юридических наук, доцент, директор адвокатской компании “Ронин и партнеры”