Нацбанк выплатит крупные суммы по ВВП-варрантам из-за роста экономики

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В случае значительного роста экономики Украина должна будет выплатить большие суммы по ВВП-варрантам.
Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий во время брифинга в Киеве.
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“По нашим оценкам, действительно, в случае значительного роста экономики Украине необходимо будет выплатить по ВВП-варрантам довольно таки значительные суммы, но также нужно понимать, что Украина уже сэкономила проценты, потому что мы не платим проценты по сумме 3,2 млн долларов, которые были конвертированы в варранты”, – отметил Чурий.
По его словам, вопрос дополнительных выплат по ВВП-варрантам в случае значительного роста экономики Украины надо рассматривать в комплексе.
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