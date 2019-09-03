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Стало известно, когда новый Nissan Juke появится в Украине

Стало известно, когда новый Nissan Juke появится в Украине

Второе поколение обновленного кроссовера Nissan Juke появится в украинских дилерских центрах во второй половине 2020 года.

В Европе авто будут продавать уже в ноябре 2019-го.

Juke оснащен 3-цилиндровым бензиновым 1.0-литровым двигателем DIG-T мощностью 117 л. с. Коробки передач будут доступны на выбор: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, который заменит вариатор.

“Для того, чтобы сохранить присутствие в сегменте B-SUV, мы заказали партию автомобилей, которая обеспечит дилерскую сеть автомобилями до появления нового Nissan Juke в Украине”, – заявил менеджер по коммуникациям “Ниссан Мотор Украина” Владимир Иванов.

То есть не стоит ожидать дефицита, а тем, кто хочет получить рестайлинговый Juke, придется подождать минимум до июня 2020 года.

По материалам Газета по-Украински
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