Стало известно, когда новый Nissan Juke появится в Украине

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Второе поколение обновленного кроссовера Nissan Juke появится в украинских дилерских центрах во второй половине 2020 года.
В Европе авто будут продавать уже в ноябре 2019-го.
Juke оснащен 3-цилиндровым бензиновым 1.0-литровым двигателем DIG-T мощностью 117 л. с. Коробки передач будут доступны на выбор: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, который заменит вариатор.
“Для того, чтобы сохранить присутствие в сегменте B-SUV, мы заказали партию автомобилей, которая обеспечит дилерскую сеть автомобилями до появления нового Nissan Juke в Украине”, – заявил менеджер по коммуникациям “Ниссан Мотор Украина” Владимир Иванов.
То есть не стоит ожидать дефицита, а тем, кто хочет получить рестайлинговый Juke, придется подождать минимум до июня 2020 года.
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