На что украинцы тратят больше всего денег

По результатам опроса домохозяйств в первом квартале 2019 года среднестатистическая украинская семья тратит каждый месяц 8,8 тыс. грн. Киевляне зарабатывают в 2 раза больше, чем большинство остальных украинцев.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Основные расходы украинцев:

Питание – 44,7% от всех расходов или 3592 грн.

На алкоголь- около 104 грн.

На курение – 180 грн.

Также Госстат отмечает, что киевляне зарабатывают в 2 раза больше, чем большинство остальных украинцев.

Коммунальные платежи – 1720 грн.

Покупка лекарств – 408 грн.

Проезд в транспорте – 361 грн.

На отдых и досуг после всех этих расходов остается не так уж много – порядка 140 грн.

3,1% своих доходов люди вкладывают на депозиты в банках.

Справка Finance.ua