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На что украинцы тратят больше всего денег

На что украинцы тратят больше всего денег

По результатам опроса домохозяйств в первом квартале 2019 года среднестатистическая украинская семья тратит каждый месяц 8,8 тыс. грн. Киевляне зарабатывают в 2 раза больше, чем большинство остальных украинцев.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Основные расходы украинцев:

  • Питание – 44,7% от всех расходов или 3592 грн.
  • На алкоголь- около 104 грн.
  • На курение – 180 грн.

Карты для хранения денег

Также Госстат отмечает, что киевляне зарабатывают в 2 раза больше, чем большинство остальных украинцев.

Коммунальные платежи – 1720 грн.

  • Покупка лекарств – 408 грн.
  • Проезд в транспорте – 361 грн.
  • На отдых и досуг после всех этих расходов остается не так уж много – порядка 140 грн.
  • 3,1% своих доходов люди вкладывают на депозиты в банках.

Справка Finance.ua

  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2019 года составила 10971 грн, увеличившись по сравнению с июлем прошлого года на 19,6%.
По материалам Finance.UA
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