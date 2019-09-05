На что украинцы тратят больше всего денег

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По результатам опроса домохозяйств в первом квартале 2019 года среднестатистическая украинская семья тратит каждый месяц 8,8 тыс. грн. Киевляне зарабатывают в 2 раза больше, чем большинство остальных украинцев.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Основные расходы украинцев:
Также Госстат отмечает, что киевляне зарабатывают в 2 раза больше, чем большинство остальных украинцев.
Коммунальные платежи – 1720 грн.
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