В ЕС шагнули к назначению Лагард на должность главы Центробанка

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Бывшая глава МВФ Кристин Лагард получила поддержку евродепутатов, которые рекомендовали назначить ее следующим президентом Европейского центрального банка.
Об этом сообщается на сайте Европарламента.
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Лагард в среду в течение двух с половиной часов отвечала на вопросы парламентского Комитета по вопросам экономической и денежной политики (ECON).
“Во время голосования в Комитете Лагард получила 37 голосов за то, чтобы она заняла эту позицию, 11 против, а 4 евродепутата воздержались. Теперь рекомендация будет передана на пленарное заседание для проверочного голосования, которое, как ожидается, состоится во время сентябрьского пленарного заседания с 16 по 19 сентября”, – говорится в заявлении.
Мнение парламента не является обязательным, но рассматривается как политически необходимый шаг для назначения.
После пленарного голосования лидеры ЕС должны официально представить Лагард как следующего руководителя ЕЦБ, когда они встретятся в Брюсселе на саммите в октябре. Действующий президент ЕЦБ Марио Драги завершит свою работу 31 октября.
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