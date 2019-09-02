Кристин Лагард намерена привлечь внимание центробанков к криптовалютам

Кандидат на пост главы Европейского центрального банка и экс-глава Международного валютного фонда Кристин Лагард считает, что центральным банкам следует быть более открытыми к криптовалютам.

В случае утверждения на должность Лагард пообещала опираться на сочетание твердой приверженности мандату на защиту потребителей и гибкость в адаптации к инновациям, говорится в пресс-релизе МВФ.

Она подчеркнула, что изменения в мире новых технологий предоставляют новые возможности.

«Появление новых технологий, в том числе цифровых валют, означает, что нужно быть готовыми к риску с точки зрения финансовой стабильности, конфиденциальности или криминальной деятельности», — отметила Лагард.

В то же время банки должны обеспечить надлежащее регулирование для направления технологий на общественное благо, подчеркнула она.

«Это также означает признание более широких социальных выгод от инноваций и предоставления им возможностей для развития», — говорит бывшая директор МВФ. Лагард считает, что регулирование криптовалют является «неизбежным и необходимым на международном уровне.

Она также заверила, что приоритетами ее деятельности станет разнообразие. Лагард призвала центробанки использовать все таланты всех слоев общества, прислушиваясь к все более широкому кругу голосов.

«ЕЦБ должен быть понятным для рынков, но также должен быть понятен людям, которым он в конечном счете служит», — объяснила кандидат.

По мнению потенциального директора ЕЦБ, можно многому научиться как у профсоюзов, так и у групп потребителей и НПО.

Она добавила, что доверие к евро как валюте сейчас составляет 76%, но доверие к институтам ЕС, включая Европейский центральный банк, не так высоко.