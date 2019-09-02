ЕС отказался от импорта украинских овощей и фруктов

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С 1 сентября 2019 года импортеры фруктов в странах ЕС отказываются покупать яблоки и груши из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз, в связи со вступлением в силу директивы (EU) 2019/523.
Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация.
“Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, поступило нам сразу от нескольких экспортеров и производителей”, – подтвердили в Ассоциации.
Директива, указанная выше, принята 21 марта 2019 года. Она предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции.
“В рамках директивы, с 1 сентября 2019 года, все страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии у них случаев выявления таких карантинных организмов: Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guenée) и Tephritidae (non-European)”, – пояснили в Ассоциации.
Отмечается, что в Украине раньше не было случаев выявления указанных организмов, поэтому компетентный орган – Госпродпотребслужба – уже официально предложила Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорт этих товаров. Однако официального ответа от Еврокомиссии пока не поступило, а значит, поставлять эти товары пока что нельзя.
Между тем украинские производители пытаются самостоятельно решить эту проблему.
“Экспортеры тепличных томатов и перца в данный момент за собственные средства пытаются юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от данных вредителей, в соответствии с процедурами ЕС”, – говорится в сообщении.
Таким образом, отметили в Ассоциации, они надеются, что это “получится сделать быстрее, чем получить разрешение Евросоюза для всей страны через государственную систему”, особенно на фоне ликвидации Минагрополитики, в систему которого входил ранее компетентный орган.
Производители ожидают, что смогут разблокировать экспорт еще до середины сентября, так как ранее уже сталкивались с подобной проблемой.
Если же поставки не будут разблокированы, то гипотетические потери наших производителей яблок в новом сезоне могут составить около 4-5 млн долларов – это около 15% всей экспортной выручки, подсчитали в Ассоциации.
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