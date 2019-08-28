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Госгеонедра продала 26 участков на полмиллиарда гривен через систему ProZorro

Госгеонедра продала 26 участков на полмиллиарда гривен через систему ProZorro

Государственная служба геологии и недр Украины по результатам шести проведенных электронных аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами продала 26 участков недр почти на 500 миллионов гривен.

Об этом сообщил председатель Службы Олег Кирилюк в ходе встречи с участниками ENERGY CLUB.

“Служба за 10 месяцев 2019 года провела шесть электронных аукционов, на которых были проданы 26 участков недр по разным областям. Шестнадцать участков с залежами нефти и газа и десять с другими видами полезных ископаемых. Победителям аукционов мы уже выдали 22 спецразрешения. Относительно суммы поступлений от продажи недр через электронные аукционы, то Госгеонедра перечислили в государственную казну 500 млн грн.”, – отметил Олег Кирилюк.

Вместе с тем, за прошедшие 6 лет на аукционах в формате торгов «с голоса» было продано 70 участков на сумму около 70 млн грн.

Руководитель также отметил, что в рамках Временного экспериментального проекта электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами к первому сентября 2019 г. Служба успела объявить восемь электронных аукционов и подготовила 52 участка на продажу, из которых 34 участка – углеводороды.

В Госгеонедрах рассказали, что на торги, которые состоялись в рамках проекта, выставлялось 38 участков, среди которых углеводородные – 26 рудные и нерудные – 11. Из-за отсутствия участников не состоялся аукцион по 12 участкам, из которых 10 участков – углеводородные.

Справка Finance.ua:

  • Госгеонедра в начале 2019 года заявляла, что в ее планах подготовить 30 нефтегазовых участков на продажу через электронную систему торгов.
По материалам Finance.UA
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