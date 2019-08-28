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НБУ сообщил, сколько банков Украины перешли на использование IBAN

НБУ сообщил, сколько банков Украины перешли на использование IBAN

29 украинских банков перешли на расчеты с использованием международного стандарта банковского счета (IBAN).

Об этом hromadske сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

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«Сейчас клиенты 29 банков Украины во время перевода используют исключительно IBAN, что подтверждается статистикой проведенных платежей через систему электронных платежей НБУ», — сообщили в Нацбанке.

Там добавляют, что сейчас банки могут осуществлять расчеты как по старым реквизитам, так и по новым и не имеют права отказать клиенту в переводе средств, если он предоставит любые из этих реквизитов банковского счета.

Так продлится до 31 октября, а с 1 ноября все расчеты в Украине будут проводиться исключительно по номерам банковских счетов в формате IBAN.

Справка Finance.ua:

  • Использование IBAN с 1 ноября будет обязательным для всех клиентов банков Украины для осуществления переводов в гривнах или иностранной валюте.
  • Банк должен самостоятельно сформировать новый номер счета для открытия его клиенту, а также уведомить Фискальную службу о закрытии предыдущих счетов.
  • Клиентам любого банка страны нужно самостоятельно изменить реквизиты в документах с партнерами до 31 октября 2019.
По материалам hromadske.tv
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