НБУ сообщил, сколько банков Украины перешли на использование IBAN

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29 украинских банков перешли на расчеты с использованием международного стандарта банковского счета (IBAN).
Об этом hromadske сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
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«Сейчас клиенты 29 банков Украины во время перевода используют исключительно IBAN, что подтверждается статистикой проведенных платежей через систему электронных платежей НБУ», — сообщили в Нацбанке.
Там добавляют, что сейчас банки могут осуществлять расчеты как по старым реквизитам, так и по новым и не имеют права отказать клиенту в переводе средств, если он предоставит любые из этих реквизитов банковского счета.
Так продлится до 31 октября, а с 1 ноября все расчеты в Украине будут проводиться исключительно по номерам банковских счетов в формате IBAN.
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