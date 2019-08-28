Пентагон выделил 3,6 млрд долларов на стену на границе с Мексикой

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Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) выделило 3,6 млрд долларов на строительство нового участка стены на границе с Мексикой.
Об этом во вторник, 3 сентября, объявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
Сообщается, что деньги на заграждение будут взяты из бюджета, предусмотренного на возведение и ремонт других 127 военных объектов, как на территории США, так и за рубежом, строительство всех этих объектов будет заморожено.
“Участок стены, на которую были выделены деньги, будет иметь протяженность в 280 километров”, – сообщил Джонатан Хоффман.
Отметим, что в конце июля Верховный суд США разрешил правительству США использовать бюджет Пентагона на возведение участков стены.
Добавим, что строительство стены на границе с Мексикой – это была одна из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Конгресс эту инициативу не поддерживает. Трамп решил добиться финансирования стены из бюджета Пентагона, объявив чрезвычайное положение. Однако это решение было заблокировано судами.
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