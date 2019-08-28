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Пентагон выделил 3,6 млрд долларов на стену на границе с Мексикой

Пентагон выделил 3,6 млрд долларов на стену на границе с Мексикой

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) выделило 3,6 млрд долларов на строительство нового участка стены на границе с Мексикой.

Об этом во вторник, 3 сентября, объявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Сообщается, что деньги на заграждение будут взяты из бюджета, предусмотренного на возведение и ремонт других 127 военных объектов, как на территории США, так и за рубежом, строительство всех этих объектов будет заморожено.

“Участок стены, на которую были выделены деньги, будет иметь протяженность в 280 километров”, – сообщил Джонатан Хоффман.

Отметим, что в конце июля Верховный суд США разрешил правительству США использовать бюджет Пентагона на возведение участков стены.

Добавим, что строительство стены на границе с Мексикой – это была одна из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Конгресс эту инициативу не поддерживает. Трамп решил добиться финансирования стены из бюджета Пентагона, объявив чрезвычайное положение. Однако это решение было заблокировано судами.

По материалам РБК-Украина
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