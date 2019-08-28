Суд просят отменить обязанность госпредприятий отдавать 90% прибыли

Окружной админсуд Киева 20 сентября продолжит заседание по делу по иску к Кабинету Министру относительно обжалования постановления об обязательствах государственных унитарных предприятий платить в госбюджет 90% чистой прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба админсуда.

3 сентября 2019 года состоялось подготовительное заседание по иску профсоюза авиаработников аэропорта «Борисполь» к Кабинету Министров Украины.

Истец просит суд отменить постановление Правительства, которым обязали предприятия, объем чистой прибыли которых превышает 50 млн. грн., перечислять в государственный бюджет 90% чистой прибыли (дохода). Речь идет о Постановлении КМУ №363 от 24 апреля 2019 года, которым были внесены изменения в Порядок отчисления в госбюджет части чистой прибыли государственными унитарными предприятиями и их объединениями.

По мнению профсоюза, обжалуемое постановление не соответствует правовым актам высшей юридической силы, принято Правительством с превышением полномочий и с нарушением предусмотренной законодательством процедуры.