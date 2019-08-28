В офисе президента рассказали, когда примут изменения к Конституции

В Офисе Президента Владимира Зеленского рассчитывают принять изменения к Конституции, внесенные на рассмотрение парламента, уже в 2020 году.

Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

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Сначала эти изменения должен рассмотреть Конституционный суд. По словам Вениславского, на это должно уйти 1-2 месяца.

«После того как КС даст заключение об их соответствии статьям 156, 157 Конституции, Верховная Рада сможет предварительно принять их большинством», — сказал он.

Представитель президента отметил, что в ОПУ рассчитывают, что предварительное одобрение произойдет на этой сессии, а на следующей, которая откроется в первый вторник 2020 года, депутаты поддержат эти изменения в целом более 300 голосами.