В этом году бизнесу возместили НДС на 105,5 миллиарда

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В течение января-августа 2019 года бизнес получил возмещение налога на добавленную стоимость в размере 105,5 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.
Отмечается, что на 3 сентября 2019 года бизнесу возмещено 105,5 млрд грн.
На Едином казначейском счете на эту дату находится 61,83 млрд грн.
Напомним, за январь-июль 2019 года бизнесу возмещено 94,1 млрд грн налога на добавленную стоимость, на 18,9 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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