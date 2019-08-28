В этом году бизнесу возместили НДС на 105,5 миллиарда

В течение января-августа 2019 года бизнес получил возмещение налога на добавленную стоимость в размере 105,5 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

Отмечается, что на 3 сентября 2019 года бизнесу возмещено 105,5 млрд грн.

На Едином казначейском счете на эту дату находится 61,83 млрд грн.

Напомним, за январь-июль 2019 года бизнесу возмещено 94,1 млрд грн налога на добавленную стоимость, на 18,9 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.