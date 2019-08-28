0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Впервые в истории в мире упали объемы продаж электромобилей - исследование

Впервые в истории в мире упали объемы продаж электромобилей - исследование

По итогам июля 2019 года объемы продаж электромобилей в мире упали на 14%. Это произошло впервые в истории.

Об этом говорится в исследовании американской компании Sanford C.Bernstein.

Отмечается, что падение продаж произошло в Китае и Северной Америке, в то же время в Европе продажи электромобилей наоборот выросли.

Больше всего электромобилей в мире продает американская компания Tesla (около 20 тысяч единиц) и китайская компания BYD Co. (около 16 тысяч).

В то же время, по итогам января-июля 2019 года объемы продаж электромобилей в мире все же выросли на 35% из-за того, что в предыдущие месяцы рост продаж был более существенным.

Падение объемов продаж в исследовании связывают с прекращением выплат субсидий производителям электромобилей в мире.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.