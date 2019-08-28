Впервые в истории в мире упали объемы продаж электромобилей - исследование

По итогам июля 2019 года объемы продаж электромобилей в мире упали на 14%. Это произошло впервые в истории.

Об этом говорится в исследовании американской компании Sanford C.Bernstein.

Отмечается, что падение продаж произошло в Китае и Северной Америке, в то же время в Европе продажи электромобилей наоборот выросли.

Больше всего электромобилей в мире продает американская компания Tesla (около 20 тысяч единиц) и китайская компания BYD Co. (около 16 тысяч).

В то же время, по итогам января-июля 2019 года объемы продаж электромобилей в мире все же выросли на 35% из-за того, что в предыдущие месяцы рост продаж был более существенным.

Падение объемов продаж в исследовании связывают с прекращением выплат субсидий производителям электромобилей в мире.