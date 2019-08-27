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Альфа-банке повышает ставки в гривне по вкладу "Альфа Депозит"

Альфа-банке повышает ставки в гривне по вкладу "Альфа Депозит"

Альфа Банк, который сотрудничает с программой «Бонус к депозиту», повысил ставки по депозиту «Альфа Депозит».

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua выглядят следующим образом:

  • 6 мес. – 16,50%, +0,8 % годовых от вклада,
  • 12 мес. – 16,75%, +0,7% от вклада,
  • 18 мес. – 16,75%, +0,7% от вклада.

Условия банка:

  • Срок вклада: 6 мес – 18 мес.
  • Минимальная сумма вклада: 30 000 грн.
  • При оформлении вклада от 250 000 грн % ставка увеличивается на 0,5%.
  • Cрочные вклады с выплатой процентов ежемесячно или в конце срока. Если выплата процентов осуществляется ежемесячно, то процентная ставка уменьшается на 1%.
  • Оформляются через отделения Альфа Банка.

В акции не участвуют депозиты:

  • Менее 30 000 гривен,
  • Срок менее 6 месяцев,
  • Открытые до подачи заявки,
  • При указании недостоверных данных.

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По материалам Finance.UA
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