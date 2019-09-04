ЕС инвестирует в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной

Европейский фонд регионального развития (ERDF) инвестирует 363,3 млн в строительство моста через Дунай в городе Браила, находящемся недалеко от границы с Молдовой и Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Проект также предусматривает строительство связующих дорог для улучшения транспортного сообщения в черноморском регионе Румынии.

Йоханнес Хан, еврокомиссар по вопросам политики соседства, переговоров по расширению и региональной политике, сказал: “Этот проект, финансируемый ЕС, явно улучшит качество жизни в регионе, сокращая дорожные поездки и тому подобное. Способствуя сообщению с Молдовой и Украиной, этот проект сплоченности также поможет активизировать отношения ЕС с его соседями”.

Проект, который является частью трансевропейской транспортной сети, улучшит сообщение между севером страны, городом Тулча, дельтой Дуная и портом Констанца на юге.

В настоящее время транспортировка может осуществляться только по мосту Джурджень – Ваду-Оий (88 км к югу от Браилы), либо на пароме из Браилы и Галаца.

Переправа на пароме обычно закрыта зимой и весной из-за льда, тумана или бури. Новый мост обеспечит быструю альтернативу с сокращением времени в пути примерно на 50 минут. Проект должен быть завершен к концу 2023 года.