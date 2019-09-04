0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

С начала года чистая покупка валюты НБУ составила почти $3 миллиарда

С начала года чистая покупка валюты НБУ составила почти $3 миллиарда

Чистая покупка валюты Национальным банком с начала 2019 года достигла почти 3 млрд долл. США и это – на фоне укрепления национальной валюты.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на отчет о введении мер защиты за август 2019 года.

“Несмотря на общую высокую долговую нагрузку на государственные финансы, международные резервы Украины по итогам первого полугодия остались на уровне конца прошлого года … Чистая покупка валюты Национальным банком с начала 2019 года достигла почти 3 млрд долл. США на фоне укрепления национальной валюты”, – говорится в сообщении.

В Нацбанке напомнили, что на 1 июля 2019 года международные резервы составляли 20,6 млрд долл США. Вместе с тем уже 1 августа они достигли 6-летнего максимума в 21,8 млрд долл. США.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.