С начала года чистая покупка валюты НБУ составила почти $3 миллиарда

Чистая покупка валюты Национальным банком с начала 2019 года достигла почти 3 млрд долл. США и это – на фоне укрепления национальной валюты.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на отчет о введении мер защиты за август 2019 года.

“Несмотря на общую высокую долговую нагрузку на государственные финансы, международные резервы Украины по итогам первого полугодия остались на уровне конца прошлого года … Чистая покупка валюты Национальным банком с начала 2019 года достигла почти 3 млрд долл. США на фоне укрепления национальной валюты”, – говорится в сообщении.

В Нацбанке напомнили, что на 1 июля 2019 года международные резервы составляли 20,6 млрд долл США. Вместе с тем уже 1 августа они достигли 6-летнего максимума в 21,8 млрд долл. США.