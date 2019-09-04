В США разработали электромобиль с запасом хода до 1600 км

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Американская компания приступила к разработке электромобиля Aptera, способного преодолеть 1600 километров без подзарядки.
По словам разработчиков, в электромобиле будет установлена батарея емкостью 100 кВт-ч. Основатель компании Крис Энтони сообщил, что уникальный элетромобиль будет выпущен в двух модификациях – легкой (с батареей емкостью 40 кВт-ч) и максимальной (с батареей на 100 кВт-ч). В первом случае электромобиль сможет преодолеть 644 км без подзарядки, во втором – до 1600 км.
При этом расход электричества в переводе на топливо составит 0,7 л / 100 км.
Для сравнения, электромобиль Nissan Leaf с батареей емкостью 40 кВт-ч способен преодолеть не более 270 км без подзарядки.
На сегодняшний день американская компания пытается привлечь $2,5 млн на серийное производство электромобиля Aptera. Руководство компании утверждает, что первый электрокар Aptera будет готов к 2020 году, а 11 тысяч электромобилей – до 2022 года.
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