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Как предлагают упростить регистрацию кассовых аппаратов - законопроект

Как предлагают упростить регистрацию кассовых аппаратов - законопроект

Депутати предлагают упростить процедуру их регистрации и ввести программные регистраторы расчетных операций (РРО).

Об этом говорится в законопроекте №1053, зарегистрированном в парламенте 29 августа.

Что предлагают

Внести изменения в Закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг”:

  • внедрить программные РРО, что предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать классический РРО или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей;
  • упростить процедуру регистрации РРО – ее проведения средствами электронного кабинета без представления регистрационных документов, а только путем получения фискального номера, который идентифицирует программный РРО, в информационной системе контролирующего органа.
  • удешевить процесс применения РРО;
  • предполагается фискализация расчетных операций, проводимых через программные РРО, на фискальном сервере контролирующего органа, что позволит легализовать расчетные операции; внедрение технологий защиты данных о проведенных расчетных операциях; контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций;
  • повысить ответственность за нарушение установленного порядка проведения расчетных операций при осуществлении торговой деятельности и предоставлении услуг путем внедрения источников возмещения покупателям (потребителям) части штрафных санкций, примененных по их обращениям.

Справка Finance.ua

  • В апреле текущего года Минфин утвердил новый порядок ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций и реестра центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (ЦСО).
По материалам Finance.UA
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