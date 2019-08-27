Как предлагают упростить регистрацию кассовых аппаратов - законопроект

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Депутати предлагают упростить процедуру их регистрации и ввести программные регистраторы расчетных операций (РРО).
Об этом говорится в законопроекте №1053, зарегистрированном в парламенте 29 августа.
Что предлагают
Внести изменения в Закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг”:
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