Как предлагают упростить регистрацию кассовых аппаратов - законопроект

Депутати предлагают упростить процедуру их регистрации и ввести программные регистраторы расчетных операций (РРО).

Об этом говорится в законопроекте №1053, зарегистрированном в парламенте 29 августа.

Что предлагают

Внести изменения в Закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг”:

внедрить программные РРО , что предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать классический РРО или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей;

упростить процедуру регистрации РРО – ее проведения средствами электронного кабинета без представления регистрационных документов, а только путем получения фискального номера, который идентифицирует программный РРО , в информационной системе контролирующего органа.

удешевить процесс применения РРО ;

предполагается фискализация расчетных операций, проводимых через программные РРО , на фискальном сервере контролирующего органа, что позволит легализовать расчетные операции; внедрение технологий защиты данных о проведенных расчетных операциях; контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций;

повысить ответственность за нарушение установленного порядка проведения расчетных операций при осуществлении торговой деятельности и предоставлении услуг путем внедрения источников возмещения покупателям (потребителям) части штрафных санкций, примененных по их обращениям.

Справка Finance.ua