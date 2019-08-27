В Верховную Раду внесли законопроект о государственных закупках, который должен улучшить систему ProZorro

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что в Верховную Раду внесен законопроект №1076 о внесении изменений в закон «О государственных закупках», учитывающий важные инициативы по улучшению системы государственных закупок ProZorro.

По словам Нефедова, принятие этого закона станет «второй закупочной революцией», при этом законопроект определен президентом как неотложный.

В частности, в законопроекте №1076 предусмотрены следующие нововведения: