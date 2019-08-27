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В Верховную Раду внесли законопроект о государственных закупках, который должен улучшить систему ProZorro

В Верховную Раду внесли законопроект о государственных закупках, который должен улучшить систему ProZorro

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что в Верховную Раду внесен законопроект №1076 о внесении изменений в закон «О государственных закупках», учитывающий важные инициативы по улучшению системы государственных закупок ProZorro.

По словам Нефедова, принятие этого закона станет «второй закупочной революцией», при этом законопроект определен президентом как неотложный.

В частности, в законопроекте №1076 предусмотрены следующие нововведения:

  • Обязательность использования Prozorro при закупках от 50 тысяч (новая упрощенная процедура) – это выводит из тени более 250 тыс. закупок.
  • Борьба с «обжалующим троллингом»: возможность внедрения дифференцированной платы за обжалование тендера в АМКУ постановлением Правительства (рассчитывается в % от стоимости предмета закупки); невозможность отозвать жалобу.
  • Автоматическое отклонение аномально низких ценовых предложений (которые более чем на 40% отличаются от средней цены предложения) для борьбы с «демпингом цен», который приводит к закупкам некачественных товаров и услуг, или заставляет учреждения соглашаться на меньший объем закупки.
  • Возможность отклонения предложения поставщиков, которые ранее не выполнили условия договора.
  • Введение персональной ответственности должностных лиц (в частности, руководителей органов) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок: штраф от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов (34-170 тыс. грн).
  • «Онлайн-магазин» для бюджетных учреждений: введение электронных каталогов распространенных товаров, которые будут администрироваться централизованными закупочными организациями и упрощать процесс закупки для бюджетного учреждения до нескольких кликов.
  • И многое другое: возможность консультаций с бизнесом со стороны бюджетных учреждений; возможность исправления ошибок в тендерных предложениях в течение 24 часов; неценовые критерии оценки предложения и прочее.
По материалам Finance.UA
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