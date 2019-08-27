Нацбанк принимает участие в более чем 400 судебных процессах о выводе банков с рынка

Национальный банк Украины принимает участие в более чем 400 судебных процессах в отношении решений о выводе банков с рынка и возврата кредитов рефинансирования, предоставленных обанкротившимся банкам.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Более 400. Столько дел с участием Национального банка сегодня рассматривается в разных судах Украины и не только. Они оттягивают ресурсы НБУ и часто направлены на обжалование тех действий регулятора, которые непосредственно связаны с выполнением ключевых функций НБУ и без которых невозможна была бы макрофинансовая стабильность, которой Украине удалось достичь”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, все это попытка подорвать авторитет и независимость регулятора, а следовательно, и помешать выполнению предназначения НБУ – быть на защите ценовой и финансовой стабильности.

“Последствия ощутит каждый. Поэтому мы убеждены, это должны видеть, знать и понимать все украинцы. Сегодня мы делаем еще один шаг навстречу большей прозрачности и на странице «Нечастный шторм» раскрываем беспрецендентний объем систематизированной информации о ходе судебных дел, в которых задействован Национальный банк”, – добавили в пресс-службе.