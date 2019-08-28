Американские б/у авто завоевывают рынок. За что украинцы полюбили авто из США?

Вторичный автомобильный рынок Украины в 4 раза превышает объемы покупки новых автомобилей. Основным источником подержанных авто третий год подряд являются американские страховые аукционы. Почему украинцы так активно скупают авто из Соединенных Штатов

Авто из США заполонили украинский автомобильный рынок

Согласно статистическим данным, с января 2019 года по август месяц в Украине впервые стали на учет порядка 200 тысяч б/у автомобилей. Доля транспортных средств с Америки превысила 80%. Каждый месяц 2019 года в нашу страну завозилось не менее 20 тысяч ТС из-за океана.

Почему украинцы выбирают авто из США?

Главным плюсом американских транспортных средств является их цена, говорят эксперты одного из крупнейших импортеров подержаных автомобилей из Америки в Украине – AtlanticExpress . Машины покупаются на страховых аукционах, которые выставляются на торги после страховых случаев: ДТП, вандализм, угон, естественный износ и т.д. Транспортные средства с аукциона уходят как за несколько сотен долларов, так и за десятки тысяч. В зависимости от сегмента, экономия на покупке авто из США может достигать 60% если сравнивать с ценами на рынке Украины. Но в большинстве случаев это 35-40%.

Американские автомобили выгодно покупать по таким причинам:

сравнительно молодой возраст

небольшой пробег

хорошее состояние

и основная причина – низкая цена

Сколько стоят авто в США?

В большинстве случаев, автомобили из Америки покупаются после аварий различной степени тяжести. Поскольку битые машины изначально стоят дешево, даже после всех расходов на трансфер и ремонт, окончательная стоимость авто будет гораздо ниже аналогов на украинском рынке.

Для сравнения, рассмотрим наиболее популярный седан у наших автомобилистов Volkswagen Passat.

Как видно, автомобиль 2014 года в отличном состоянии был продан за $2 750. С учетом всех затрат на доставку, растаможку и т.д., машина обойдется в Украине примерно в 7 500 долларов. Поскольку потребуется минимум затрат на ремонт и обслуживание, Passat B7 будет иметь окончательную стоимость не более $8 200. В Украине аналогичный автомобиль оценивается от 13 000 долларов.

Еще один пример – Ford Fusion

Автомобиль 2016 года с минимальными повреждениями был продан на аукционе за $4 200. После всех расходов в Украине он будет стоить примерно 9 700 долларов. По ремонту седан потребует не более $1 000. Таким образом, машина обойдется покупателю в 10 700 долларов. Украинский аналог Ford Mondeo 2016 года продается по цене от $18 000.

Как купить авто из США?

Теоретически, приобрести машину из Штатов может любой человек. Но в таком случае все риски по неправильному подбору, организации доставки, документального оформления и т.д. ложатся исключительно на вас. Проще всего обратиться за помощью к фирмам, которые занимаются импортом авто из Америки. В их случае все необходимые контакты отработаны и выстроена четкая система трансфера. На рынке Украины представлено очень много компаний и выбрать есть из кого. Хорошая компания, эта та, что отвечает следующим требованиям:

присутствие на рынке услуг не менее 3 лет

наличие физических офисов

работа по безналичному расчету

наличие привезенных авто из США в продаже

в продаже работа в рамках законодательной базы

наличие рекомендаций

большая клиентская база

работа “под ключ”

Хорошая компания берет на себя все необходимые обязательства по: