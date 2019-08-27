Правительство пересмотрит энергетическую стратегию и проведет ревизию решений Минэнерго

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды проведет ревизию решений Минэнерго, а также пересмотрит энергетическую стратегию Украины.
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга.
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«Будет ревизия всех решений предыдущих двух министерств (Минэнерго и Минэкологии – ред.). Будет отдельный разговор по угольной генерации», – сообщил Оржель.
Он отметил, что его ведомство проведет ревизию ряда спорных энергетических проектов, в частности ветроэлектростанции, которую хотят построить на Боржавском горном месиве в Закарпатской области.
Кроме этого, Оржель сообщил, что новое правительство планирует пересмотреть энергетическую стратегию Украины, в связи с падением цен на газ на мировых рынках.
«Энергетическая стратегия точно будет пересмотрена. Потому что у нас есть стратегия, которая не выполняется. Вопрос по развитию добычи – это для нас приоритет», – отметил Оржель, добавив, что Украина не использует свой потенциал по добыче газа.
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