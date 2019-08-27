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Агросектор Украины получил почти 24 млрд грн за полгода

Агросектор Украины получил почти 24 млрд грн за полгода

Капитальные инвестиции в аграрный сектор Украины за январь-июнь текущего года составили 23,64 млрд грн.

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы инвестиций уменьшились почти на 12%.

По данным Госстата, капитальные инвестиции в сельское хозяйство, охоту и предоставление связанных услуг составили 23,33 млрд грн.

Еще 277,2 млн грн инвестировали в лесное хозяйство и лесозаготовки.

Капитальные инвестиции в рыбное хозяйство за полгода составили 35,6 млн грн.

По материалам Finance.UA
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