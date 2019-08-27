Госстат назвал самую привлекательную отрасль для иностранных инвесторов (таблица)

За первое полугодие 2019 года прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономику Украины составили 1 259,5 млн долларов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, самые большие инвестиции были осуществлены в сферу финансовая и страховая деятельность (487,4 млн долларов, или 38,7%) и в промышленность (258,7 млн долларов, или 38,7%)

Поступления прямых инвестиций (акционерного капитала) в Украину по видам экономической деятельности (самые большие объемы) за январь-июнь 2019 года