Арендная плата за сельхозземли в Украине превысила уровень отдельных стран ЕС

Среднегодовая арендная плата за сельскохозяйственные земли в Украине превысила уровень отдельных стран Европейского Союза.

Об этом Укринформу сообщил Национальный научный центр «Институт аграрной экономики».

“Сейчас среднегодовая арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения в Украине для земель государственной собственности достигла 120 евро/га, частной – 100-105 евро/га. При этом она превысила плату за арендуемые угодья в Словакии (50 евро/га), Латвии (57 евро/га), Эстонии (58 евро/га), Хорватии (69 евро/га), Литве (99 евро/га) и Чехии (104 евро/га), а также приближается к уровню соответствующего показателя в Словении (134 евро/га), Испании (148 евро/га), Венгрии (160 евро/га) и Швеции (160 евро/га)”, – говорится в сообщении.

По результатам исследований ученых Института аграрной экономики, в некоторых областях Украины: Хмельницкая (278 евро/га), Винницкая (255 евро/га) и Полтавская (237 евро/га), – по землям государственной собственности, а также в Черкасской (250 евро/га) в отношении частных земель, – арендная плата за сельхозземли уже превысила уровень Франции (215 евро/га), Люксембурга (244 евро/га) и приближается к показателям Австрии (288 евро/га) и Ирландии (295 евро/га).

“Это при том, что доля арендной платы в структуре себестоимости украинских аграриев остается сравнительно высокой и составляет 11-13%. Таким образом, обвинения в сторону арендаторов, что они платят «мизерную» арендную плату, не всегда обоснованны”, – отметили эксперты ИАЭ.

С каждым годом средний размер арендной платы в Украине растет, а сами формы ее выплат и условия расчета совершенствуются. В частности, существенно выросла доля выплат в денежной форме. Сейчас она составляет около 60% против 25% в 2010 году.

“Таким образом, в Украине наблюдается тенденция повышения арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения. Впрочем, следует помнить, что она определяется уровнем отдачи гектара сельхозугодий и его плодородностью, уровнем конкуренции на рынке прав аренды, а также сроками аренды”, – подытожили в ИАЭ.