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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (22,235 млн и 28,686 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 31), максимальный курс продажи доллара 25,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,16-25,17 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 81 активная заявка по доллару на сумму 50,921 млн грн, которые распределились следующим образом:
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,1500 – 15 000
25,1500 – 91 500
25,1500 – 5 000
25,1600 – 15 000
25,1600 – 30 000
25,1700 – 22 000
25,1700 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,1792 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1246 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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