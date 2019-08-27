Показан уникальный советский спорткар, разгонявшийся до 210 км/час

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В СССР после Второй мировой войны выпускали не только танки, бронетранспортеры и системы залпового огня, но даже спортивные автомобили. Речь идет про ЗИС-112, который появился в 1951 году.
ЗИС-112 многое взял от американского GM LeSabre. В народе этот советский родстер получил неофициальное прозвище «циклоп». Посмотрите на фотографии, и вы сразу поймете, почему его так называли. Конечно, из-за одной большой передней фары.
Вначале советский «циклоп» оснащался восьмицилиндровым двигателем мощностью 140 л.с. Потом он получил новый мотор мощностью 180 «лошадей», благодаря чему максимальная скорость увеличилась до 200 км/ч, а потом – до 210 км/ч. В дальнейшем была даже версия с максимальной скоростью 230 км/ч.
В 1956 году ЗИС-112 переименовали в ЗИЛ-112. Модернизированные машины успешно участвовали в советских автогонках, выиграв многие из них.
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