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Университет Шевченко заплатил 53 млн грн за ремонт красного корпуса

Университет Шевченко заплатил 53 млн грн за ремонт красного корпуса

Стоимость ремонта главного учебного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по состоянию на 29 августа составил около 53 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе КНУ.

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“По состоянию на 29.08.2019 года ориентировочная стоимость ремонтно-реставрационных работ в главном учебном корпусе составляет около 53 миллионов гривен”, – сообщили в университете.

Последний капитальный ремонт наружных фасадов главного корпуса проводился в 2011 году, внутренних фасадов – в 2012 году, а входной группы – в 2015 году.

“Сейчас в главном учебном корпусе КНУ проводятся работы по реставрации фасадов, цоколя и крыши. Дополнительно предусмотрено выполнение работ по установке антиобледенительной системы, системы молниезащиты, а также работы по архитектурно-декоративной подсветке фасадов здания”, – отмечается в сообщении.

Реставрационные работы планируют завершить до конца 2019 года. В университете также предусмотрена реставрация исторических частей стен главного учебного корпуса.

По материалам УНН
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