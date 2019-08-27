Университет Шевченко заплатил 53 млн грн за ремонт красного корпуса

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Стоимость ремонта главного учебного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по состоянию на 29 августа составил около 53 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе КНУ.
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“По состоянию на 29.08.2019 года ориентировочная стоимость ремонтно-реставрационных работ в главном учебном корпусе составляет около 53 миллионов гривен”, – сообщили в университете.
Последний капитальный ремонт наружных фасадов главного корпуса проводился в 2011 году, внутренних фасадов – в 2012 году, а входной группы – в 2015 году.
“Сейчас в главном учебном корпусе КНУ проводятся работы по реставрации фасадов, цоколя и крыши. Дополнительно предусмотрено выполнение работ по установке антиобледенительной системы, системы молниезащиты, а также работы по архитектурно-декоративной подсветке фасадов здания”, – отмечается в сообщении.
Реставрационные работы планируют завершить до конца 2019 года. В университете также предусмотрена реставрация исторических частей стен главного учебного корпуса.
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