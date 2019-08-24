На Днепропетровщине открылась уникальная солнечная станция

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При финансовой поддержке Укргазбанка в Вольногорске Днепропетровской области введена в эксплуатацию уникальная для Украины и всей Европы солнечная электростанция. Об этом сообщили на открытии.
Эта СЭС нового поколения будет использовать новаторскую технологию двухфазных солнечных панелей в сочетании с современной системой солнечного отслеживания. Такая новая технология позволяет генерировать на 40% больше электроэнергии по сравнению с традиционными солнечными установками таких же размеров. Кроме того, эта станция является максимально эффективной именно в украинских широтах. Она не будет уменьшать генерацию электроэнергии даже зимой, превращая отраженные от снега лучи в чистую энергию солнца в то время, когда классическая СЭС уменьшит свою генерацию практически до нуля. Солнечная электростанция в Вольногорске является уникальным проектом для солнечной энергетики в целом.
«Для Украины Вольногорская СЭС является первой, где инновационная технология из бизнес-идеи превратилась в реальный действующий объект. И мы как ЭКО-банк №1 в Украине чувствуем сейчас особое чувство гордости за то, что наша мечта о передовых технологиях в использовании зеленой энергии солнца стала реальностью именно в Украине при финансовой поддержке ЭКО-банка. Этот проект является крайне важным с точки зрения своего социального значения – ведь промышленный регион имеет значительную техногенную нагрузку. Реализация таких экологических проектов является позитивным сигналом для жителей региона – экологические проблемы можно решать эффективно и с пользой для каждого жителя», – отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.
По подсчетам специалистов Укргазбанка, этой «зеленой» электроэнергии хватит для обеспечения потребностей более 23 тысяч домохозяйств. А уменьшение выбросов СО2 в результате реализации проекта составит около 2,5 тысяч тонн в год.
Это уже 114-я солнечная электростанция в Украине, которая была построена и ведена в эксплуатацию при финансовом участии Укргазбанка. Суммарная мощность профинансированных Укргазбанком станций составляет 750 МВт, и их работа позволяет уменьшить выбросы СО2 примерно на 414 тыс. тонн.
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