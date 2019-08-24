Передача Херсонской нефтеперевалки: от АРМА требуют провести открытый конкурс

Государственное “Предприятие по обеспечению нефтепродуктами” требует от Агентства по розыску и менеджменту активов отменить решение о передаче Херсонской нефтеперевалки неизвестной компании “Вествайт Трейд” и провести прозрачный открытый конкурс.

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. главы госкомпании Ярослав Ковалевский.

“Мы не требуем преференций для себя, мы хотим открытого публичного конкурса с профессиональными требованиями с привлечением максимального количества участников, которые обеспечат дальнейшую эффективную и безопасную эксплуатацию Херсонской нефтеперевалки”, – подчеркнул Ковалевский.

По его словам, действия АРМА создали предпосылки для дестабилизации работы нефтеперевалки.

Советник ООО “Юридическая компания “Финкорд интелидженс” Андрей Гевко, представляющий интересы ПЗНП, заявил, что Агентство по розыску и менеджменту активов по передаче комплекса ООО “Вествайт Трейд” “грубо нарушило законодательство о государственных закупках и ряд других нормативных активов”.

“За четыре дня до подписания договора, то есть 19 августа, АРМА уже подписала договор о закупке услуг по оценке и отметило, что управляющим имущества является “Вествайт Трейд”, которая должна оплатить эти услуги.

Таким образом, фактически еще до подписания контракта АРМА уже признала эту компанию управляющим Херсонской нефтеперевалкой”, – заявил Гевко.

“Мы не пришли пожаловаться и давать правовую оценку, это должны делать правоохранительные органы. Мы хотим, чтобы АРМА провела публичный конкурс, пригласила компании, которые являются участниками рынка.

Сделайте открытый конкурс, дайте возможность принять участие в нем известным компаниям и “Предприятию по обеспечению нефтепродуктами”. Мы призываем АРМА вернуться на путь закона и провести публичный конкурс”, – добавил он.

По его словам, в противном случае “Предприятие по обеспечению нефтепродуктами” будет вынуждено обращаться в суд и оспаривать действий АРМА.