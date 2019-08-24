Передача Херсонской нефтеперевалки: от АРМА требуют провести открытый конкурс

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственное “Предприятие по обеспечению нефтепродуктами” требует от Агентства по розыску и менеджменту активов отменить решение о передаче Херсонской нефтеперевалки неизвестной компании “Вествайт Трейд” и провести прозрачный открытый конкурс.
Об этом на пресс-конференции заявил и.о. главы госкомпании Ярослав Ковалевский.
“Мы не требуем преференций для себя, мы хотим открытого публичного конкурса с профессиональными требованиями с привлечением максимального количества участников, которые обеспечат дальнейшую эффективную и безопасную эксплуатацию Херсонской нефтеперевалки”, – подчеркнул Ковалевский.
По его словам, действия АРМА создали предпосылки для дестабилизации работы нефтеперевалки.
Советник ООО “Юридическая компания “Финкорд интелидженс” Андрей Гевко, представляющий интересы ПЗНП, заявил, что Агентство по розыску и менеджменту активов по передаче комплекса ООО “Вествайт Трейд” “грубо нарушило законодательство о государственных закупках и ряд других нормативных активов”.
“За четыре дня до подписания договора, то есть 19 августа, АРМА уже подписала договор о закупке услуг по оценке и отметило, что управляющим имущества является “Вествайт Трейд”, которая должна оплатить эти услуги.
Таким образом, фактически еще до подписания контракта АРМА уже признала эту компанию управляющим Херсонской нефтеперевалкой”, – заявил Гевко.
“Мы не пришли пожаловаться и давать правовую оценку, это должны делать правоохранительные органы. Мы хотим, чтобы АРМА провела публичный конкурс, пригласила компании, которые являются участниками рынка.
Сделайте открытый конкурс, дайте возможность принять участие в нем известным компаниям и “Предприятию по обеспечению нефтепродуктами”. Мы призываем АРМА вернуться на путь закона и провести публичный конкурс”, – добавил он.
По его словам, в противном случае “Предприятие по обеспечению нефтепродуктами” будет вынуждено обращаться в суд и оспаривать действий АРМА.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США предупредили Украину о рисках продажи "Мотор Сичи" Китаю8 ч. назад - 1525 11
Партия «Слуга народа» предложила кандидатуру на пост премьер-министра5 ч. назад - 1985 10
Трамп заморозил военную помощь Украине8 ч. назад - 2169 9
Польша продала Украине сжиженный газ, закупленный у США2 ч. назад - 576 4
Правительство обнародовало решение о снижении цен на электроэнергию4 ч. назад - 2983 4
Как работодатель должен выплатить зарплату в случае увольнения сотрудникаВчера, 21:03 - 19902 1
В каких странах украинцы получают пенсии5 ч. назад - 9206 2
Правительство обнародовало решение о снижении цен на электроэнергию4 ч. назад - 2983 4
За месяц Supercharger снабдила авто Tesla энергией, которой хватило бы Ирландии на день18 ч. назад - 2840
Межбанк: скучно не будет7 ч. назад - 2648
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики6 ч. назад - 1256
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)Вчера, 11:35 - 420 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)Позавчера, 11:47 - 600
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1559
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 582