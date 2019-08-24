0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 333 0

Разумков высказался о том, что ждет экономику Украины в 2020 году

Разумков высказался о том, что ждет экономику Украины в 2020 году

Достижение экономического роста в Украине на уровне 5-7% – одна из целей правительства на следующий год.

Об этом заявил претендент на должность главы Верховной Рады IX созыва от фракции “Слуга народа” Дмитрий Разумков.

“Наша цель – рост экономики на уровне от 5% до 7% уже в следующем году. Кроме того, это должен быть рост не только на бумаге, в статистике, но и соответствовать тому, что люди чувствуют каждый день в своей жизни”, – заявил Разумков на пленарном заседании 29 августа с парламентской трибуны перед голосованием за назначение его главой парламента.

Он также заявил о необходимости провести дерегуляцию и легализацию капиталов.

Кроме того, претендент на должность спикера заявил о задачах оптимизировать функционал государственных органов, устранить дублирование их функций.

Вместе с тем он подчеркнул, что одной из задач будет создание условий для честного и независимого правосудия.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.