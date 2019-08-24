Разумков высказался о том, что ждет экономику Украины в 2020 году

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Достижение экономического роста в Украине на уровне 5-7% – одна из целей правительства на следующий год.
Об этом заявил претендент на должность главы Верховной Рады IX созыва от фракции “Слуга народа” Дмитрий Разумков.
“Наша цель – рост экономики на уровне от 5% до 7% уже в следующем году. Кроме того, это должен быть рост не только на бумаге, в статистике, но и соответствовать тому, что люди чувствуют каждый день в своей жизни”, – заявил Разумков на пленарном заседании 29 августа с парламентской трибуны перед голосованием за назначение его главой парламента.
Он также заявил о необходимости провести дерегуляцию и легализацию капиталов.
Кроме того, претендент на должность спикера заявил о задачах оптимизировать функционал государственных органов, устранить дублирование их функций.
Вместе с тем он подчеркнул, что одной из задач будет создание условий для честного и независимого правосудия.
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