0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Беспилотные Lexus RX появятся на дорогах Пекина и Шанхая

Беспилотные Lexus RX появятся на дорогах Пекина и Шанхая

Японский автомобильный гигант Toyota нашел нового партнера для разработки робомобилей. Как сообщает Tech in Asia, корпорация будет сотрудничать с китайским стартапом Pony.ai, основанном в 2016 году выходцами из Baidu и Google. Уже в сентябре компании начнут совместные испытания беспилотных Lexus RX на дорогах общего пользования в Пекине и Шанхае.

Заявление об этом было сделано в преддверии Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Как ожидается, в ходе форума обе компании предоставят больше информации о своих разработках.

Сотрудничество обещает стать взаимовыгодным. Toyota получит выход на огромный китайский рынок, а Pony.ai получит инвестиции.

Впрочем, Pony.ai — не единственный партнер Toyota в Китае. Ранее стало известно, что компания планирует инвестировать $600 млн в сервис заказа такси Didi Chuxing, который также работает над технологиями автономного вождения.

Toyota пока отстает от конкурентов не только в разработке робомобилей, но и в переводе новых моделей на электричество. Компания долгое время игнорировала электромобили, сосредоточившись на гибридах и водородных авто. Тем не менее, в июне этого года Toyota представила сразу несколько перспективных электрических моделей.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.