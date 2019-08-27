Беспилотные Lexus RX появятся на дорогах Пекина и Шанхая

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Японский автомобильный гигант Toyota нашел нового партнера для разработки робомобилей. Как сообщает Tech in Asia, корпорация будет сотрудничать с китайским стартапом Pony.ai, основанном в 2016 году выходцами из Baidu и Google. Уже в сентябре компании начнут совместные испытания беспилотных Lexus RX на дорогах общего пользования в Пекине и Шанхае.
Заявление об этом было сделано в преддверии Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Как ожидается, в ходе форума обе компании предоставят больше информации о своих разработках.
Сотрудничество обещает стать взаимовыгодным. Toyota получит выход на огромный китайский рынок, а Pony.ai получит инвестиции.
Впрочем, Pony.ai — не единственный партнер Toyota в Китае. Ранее стало известно, что компания планирует инвестировать $600 млн в сервис заказа такси Didi Chuxing, который также работает над технологиями автономного вождения.
Toyota пока отстает от конкурентов не только в разработке робомобилей, но и в переводе новых моделей на электричество. Компания долгое время игнорировала электромобили, сосредоточившись на гибридах и водородных авто. Тем не менее, в июне этого года Toyota представила сразу несколько перспективных электрических моделей.
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