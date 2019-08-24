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Сооснователь Apple предложил разделить компанию

Сооснователь Apple предложил разделить компанию

Стив Возняк, один из основателей Apple, в очередной раз высказался о том, как стоило поступить с компанией во благо ей. По словам Возняка, Apple нужно было давным-давно разделить на независимые предприятия, которые работали бы без оглядки на остальные подразделения.

Также в интервью Bloomberg он высказал мнение, что инженерам необходимо давать больше свободы в их работе, не ограничивая четкими рамками. Точнее, работодатель должен обеспечить такую рабочую среду, в которой специалистам будет комфортно.

В качестве примера он привел HP, которая в свое время пять раз отказывала Возняку с его идеей выпускать “домашний” компьютер, но много позже, пригласив на работу, предоставила ему ту самую свободу. Компанию Apple, в свою очередь, он похвалил за то, что она умеет делать деньги на продаже электроники, а не пользовательских данных, намекая на поисковые сервисы и социальные сети. “Будь у меня выбор, я заплатил бы за то, чтобы за мной не следили”, — передает слова Стива Возняка The Verge.

По материалам bigmir.net
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