"Центрэнерго" выделит 50 млн грн на запуск нового очистного забоя на шахте "Капитальная"

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“Центрэнерго” профинансирует запуск новой лавы на одной из крупнейших в Украине шахт “Капитальная” в Мирнограде на Донбассе на 50 млн грн.
“Сегодня шахта уже получила оборудование на 38 млн гривен, планируется еще один транш в размере 12 млн гривен. Средства будут потрачены на запуск второй северной лавы. Руководство “Центрэнерго” пошло навстречу и перечислило нам средства в качестве предоплаты за добытый уголь. Впервые за всю историю взаимоотношений угольщиков и энергетиков, энергогенерирующая компания взяла на себя по факту обязанности государства и самостоятельно приняла решение о финансировании развития угледобычи, а соответственно и об усилении собственной сырьевой базы.
Например, суточная норма добычи угля на шахте на данный момент — 1600 тонн. Запуск новой лавы позволит добывать около 3000 тонн в сутки, что сильно поможет поправить наше финансовое положение”, — сообщил генеральный директор ГП “Мирноградуголь” Александр Зорин.
По его словам, запуск нового очистного забоя на шахте планируется в конце сентября.
“Для шахты это серьезный шаг начать работать, увеличивать количество рабочих мест, повышать объем добычи угля. Предварительно мы планируем, что среднемесячная добыча может вырасти в два раза. Если сейчас в месяц шахта добывает 46-48 тысяч тонн угля, то после запуска нового очистного забоя добыча увеличится до 90 тысяч тонн”, — рассказал Зорин.
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