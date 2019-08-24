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"Центрэнерго" выделит 50 млн грн на запуск нового очистного забоя на шахте "Капитальная"

"Центрэнерго" выделит 50 млн грн на запуск нового очистного забоя на шахте "Капитальная"

“Центрэнерго” профинансирует запуск новой лавы на одной из крупнейших в Украине шахт “Капитальная” в Мирнограде на Донбассе на 50 млн грн.

“Сегодня шахта уже получила оборудование на 38 млн гривен, планируется еще один транш в размере 12 млн гривен. Средства будут потрачены на запуск второй северной лавы. Руководство “Центрэнерго” пошло навстречу и перечислило нам средства в качестве предоплаты за добытый уголь. Впервые за всю историю взаимоотношений угольщиков и энергетиков, энергогенерирующая компания взяла на себя по факту обязанности государства и самостоятельно приняла решение о финансировании развития угледобычи, а соответственно и об усилении собственной сырьевой базы.

Например, суточная норма добычи угля на шахте на данный момент — 1600 тонн. Запуск новой лавы позволит добывать около 3000 тонн в сутки, что сильно поможет поправить наше финансовое положение”, — сообщил генеральный директор ГП “Мирноградуголь” Александр Зорин.

По его словам, запуск нового очистного забоя на шахте планируется в конце сентября.

“Для шахты это серьезный шаг начать работать, увеличивать количество рабочих мест, повышать объем добычи угля. Предварительно мы планируем, что среднемесячная добыча может вырасти в два раза. Если сейчас в месяц шахта добывает 46-48 тысяч тонн угля, то после запуска нового очистного забоя добыча увеличится до 90 тысяч тонн”, — рассказал Зорин.

По материалам Дело
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