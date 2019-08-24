Tesla предложила автострахование в США

Американская компания Tesla впервые вышла на рынок автомобильного страхования в США и начала со штата Калифорния.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в блоге Tesla.

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“Страховка Tesla предусматривает широкий охват (услуг) и урегулирование претензий для наших клиентов в Калифорнии и будет распространена на другие штаты в будущем”, – уточнила компания.

Она разместила ссылку на сайт, который позволяет приобрести страховой полис “за одну минуту”. Tesla обещала установить ежемесячный страховой взнос без косвенных поборов.

Компания Tesla была основана в 2003 году Илоном Маском. Сначала она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Поначалу фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других енергонакопительних систем.