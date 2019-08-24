С сентября Фонд энергоэффективности начнет прием заявок от ОСМД

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Фонд энергоэффективности с 3 сентября 2019 года начинает прием заявок от ОСМД для участия в программе «Энергодом» на частичное возмещение расходов в размере 40% стоимости мероприятий по энергоэффективности в многоквартирных домах пакета «Легкий» и 50% для пакета «Комплексный». Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
«Уже стартовали «Первые ласточки» – 15 пилотных проектов в ОСМД. Мы отработали процедуру и ожидаем, что 33 тысячи ОСМД, которые ждут финансовую помощь, включатся в эту работу. Мы рассчитываем, что Фонд энергоэффективности будет внедрять от 3,5 до 5 тысяч таких проектов в год», – сообщил Геннадий Зубко.
Что возмещает грант:
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