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Метрополитен Лондона будет отапливать целый район

Метрополитен Лондона будет отапливать целый район

Тепло лондонского метрополитена зимой будет отапливать дома одного из районов столицы Великобритании.

Об этом сообщает The Guardian.

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Проект предусматривает использование тепла от работы метрополитена для отопления нескольких сотен домов в боро Излингтон на севере Лондона.

«Почти половина энергии в Великобритании используется для нагрева, а треть выбросов дает отопление (…) Наше сообщество видит возможность в том, чтобы собирать избыточное тепло и использовать его на местном уровне», – говорит директор Ассоциации за децентрализацию энергии Тим Ротерай.

Схему отопления планируют реализовать до конца года.

По оценкам Администрации Большого Лондона, в городе производится столько избыточного тепла, которым можно удовлетворить 38% потребностей в отоплении.

Система отопления Излингтона уже греет 700 домов с помощью тепла от электростанции. Избыточное тепло производится во всех городских и промышленных кварталах, где есть системы охлаждения, тепловые электростанции или тяжелая промышленность.

По материалам hromadske.tv
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