Метрополитен Лондона будет отапливать целый район

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Тепло лондонского метрополитена зимой будет отапливать дома одного из районов столицы Великобритании.
Об этом сообщает The Guardian.
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Проект предусматривает использование тепла от работы метрополитена для отопления нескольких сотен домов в боро Излингтон на севере Лондона.
«Почти половина энергии в Великобритании используется для нагрева, а треть выбросов дает отопление (…) Наше сообщество видит возможность в том, чтобы собирать избыточное тепло и использовать его на местном уровне», – говорит директор Ассоциации за децентрализацию энергии Тим Ротерай.
Схему отопления планируют реализовать до конца года.
По оценкам Администрации Большого Лондона, в городе производится столько избыточного тепла, которым можно удовлетворить 38% потребностей в отоплении.
Система отопления Излингтона уже греет 700 домов с помощью тепла от электростанции. Избыточное тепло производится во всех городских и промышленных кварталах, где есть системы охлаждения, тепловые электростанции или тяжелая промышленность.
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