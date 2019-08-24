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В KFC появится искусственная курятина от Beyond Meat

В KFC появится искусственная курятина от Beyond Meat

Чтобы попробовать растительные наггетсы и крылья, нужно поторопиться: короткий пилотный проект проходит в единственном ресторане сети. Если искусственная курятина понравится посетителям, KFC обещает продавать ее во всех своих заведениях.

Искусственное мясо приобретает все большую популярность. Растительные бургеры уже можно попробовать на борту самолетов и в ресторанах Burger King. А теперь включить в меню искусственную курятину от компании Beyond Meat планирует и KFC.

Как сообщает New Atlas, пока речь идет лишь об однодневной акции. Она пройдет сегодня, 27 августа, в ресторане сети, который расположен в Атланте, штат Джорджия. Посетителям предложат наггетсы или куриные крылья из растительного заменителя мяса.

Каждый желающий сможет получить бесплатный образец на пробу или купить полноценную порцию. Стоимость одного наггетса составит $1,99, а одного жареного крыла — $1.

В Beyond Meat настаивают на том, что произведенными ими аналоги по вкусу неотличимы от настоящих и нацелены именно на мясоедов. Продукт под названием Beyond Fried Chicken — не исключение.

По материалам hightech.fm
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