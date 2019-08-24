В Украине выставили на продажу гидроэлектростанцию за 64,6 млн грн

Фонд государственного имущества Украины продает Первомайскую гидроэлектростанцию ​​за 64,64 миллиона гривен.

Соответствующая информация появилась в системе «Prozorro.Продажи».

Гидроэлектростанцию ​​продают в рамках проведения малой приватизации. Гидроэлектростанция находится в Николаевской области, в городе Первомайск. В состав лота входят производственные сооружения, административные здания, лаборатории, подстанции, дамба, гидротурбины и другие составляющие ГЭС.

Общая мощность Первомайской ГЭС составляет более 1,7 мегаватта. Электростанцию ​​ввели в эксплуатацию еще в 1929 году. ГЭС имеет 4 гидротехнических сооружения, 12 зданий, 30 объектов оборудования и занимает 1,1 гектара земли.

О продаже ГЭС стало известно еще в марте 2019 года. Тогда Фонд госимущества объявил о проведении оценки стоимости объекта.

Отметим, что по состоянию на начало августа 2019 года годовой план поступлений от приватизации в Украине выполнен на 2,1%. Поступления в бюджет, которые должна была обеспечить приватизация, заменили за счет государственных заимствований. В частности, благодаря этому государство с начала года заняло 311,5 миллиарда гривен.

21 июня глава Фонда государственного имущества обратился к Зеленскому с просьбой содействовать возобновлению крупной приватизации, которая пока не происходит из-за судебной волокиты.