Екатерина Наливайко: карты, деньги и два дымящихся ствола

Через год после того, как “товарищ” Брежнев вступил в должность генерального секретаря тотального дефицита товаров, в тот самый год, когда родился Курт Кобейн, на северной окраине Лондона банк Barclays установил первый в мире банкомат. А первый прототип банковских карт появился в США еще раньше – сразу после окончания Второй мировой.

С тех давних банковских времен пользоваться своими деньгами становится все удобнее, но не только вам, но и мошенникам. А со всеми этими чат-ботами, которые присылают деньги друг другу, и умным холодильником, который сам заказывает всякий хлам на Амазоне, уже почти невозможно отличить удобство от мошенничества.

Чаще всего злоумышленники получают доступ к нашим деньгам именно из-за нашей доверчивости, небрежности и склонности мыслить (привет, Канеман – авт.) быстро. Вы продиктовали реквизиты своей карты “представителю банка” по телефону, оставили листочек с пин-кодом в ресторане, загрузили какой-то вирус с пиратского сайта, воспользовались сайтом, внешне очень похожим на Приват24, попали в еще более изощренную ловушку вроде ежемесячного списания средств.

Чьи деньги: ваши или банка?

Договор банковского счета – самый популярный в банковской системе. Согласно ему банк обязуется принимать ваши деньги на счет, а также выполнять распоряжения о перечислении средств. Вместо этого банк получает право использовать ваши средства таким образом, чтобы это не мешало вам ими распоряжаться.

Использование платежной карты является одним из способов инициировать перевод. Чтобы инициировать перевод, банку нужно идентифицировать владельца карты. По закону для этого достаточно ввода реквизитов, нанесенных на карту. Поскольку такая простая идентификация – это магнит для мошенников, то сейчас банки внедряют дополнительные способы идентификации. Например, при оплате в Интернете ПриватБанк направляет специальный код на ваш мобильный телефон. В общем, воспользоваться чужой картой становится все сложнее, и это не может не радовать.

Так у кого воруют: у вас или у банка?

Для того, чтобы понять, где чья ответственность, нужно выяснить обязанности сторон.

Например, банк обязан сохранять конфиденциальность реквизитов карты и пароля к ней. (П. 2 Раздел V и Постановления Правления НБУ “О проведении операций с использованием электронных платежных средств” от 05.11.2014 № 705 – авт.).

Однако и владелец карты имеет обязанность не допускать использования карты третьим лицом, а также надежно хранить карту и пароль. А еще, банк не просто так шлет вам СМСки и пуш-уведомления: банк обязан сообщать вам обо всех операциях с картой.

Так кто тогда должен следить за движением средств на счете? Несмотря на то, что банки могут проверять и даже блокировать в целях безопасности некоторые ваши операции, обязанность следить за всем лежит на владельце карты, то есть на вас, уважаемый читатель.

Вы самостоятельно должны уведомлять банк обо всех операциях, которые были проведены не вами. Банк обеспечивает только саму возможность сообщить о потере карты или о подозрительных операциях. Способ уведомления каждый банк определяет самостоятельно, но он в любом случае обязан зарегистрировать и в дальнейшем сохранять информацию о таком уведомлении.

После выявления факта утери карты или проведения ненадлежащих платежных операций, вы должны немедленно уведомить банк. Немедленно значит, ну вот просто сразу. Ну хорошо, можно в течение одного рабочего дня, но имейте в виду, что к моменту уведомления риск убытков от проведения операций и ответственность несет пользователь, а с момента сообщения этот риск переходит к банку.

После получения заявления о потере карты или о ненадлежащих переводах средств банк блокирует все операции с использованием такой карты. Если владелец карты безотлагательно сообщил об операциях, которые им не выполнялись, то после обнаружения ошибки банк должен немедленно (в течение одного рабочего дня) вернуть средства на счет.

То, что с момента уведомления риск убытков переходит к банку, заставляет банки быстро реагировать на все ваши заявления о ненадлежащем списании средств. Будьте уверены, что банк оперативно заблокирует такие операции. Если же вдруг этого не произошло, то банк будет обязан возместить вам убытки, причиненные последующим списанием средств.

Альтернативным вариантом для пользователя будет соблюдение основополагающего принципа “Хочешь сделать хорошо – сделай сам”: можно самостоятельно нажать кнопку “Заблокировать карту» (если у вас есть такая кнопка).

Нулевая ответственность пользователя

В случае мошеннического списания средств срабатывает принцип “нулевой ответственности” пользователя платежной карты. Первой этот принцип ввела Visa в 2000-х, но НБУ идея понравилась лишь несколько лет назад и они сделали это правило обязательным для украинских банков.

Принцип “нулевой ответственности” пользователя означает, что банк не может переложить на вас всю ответственность за ненадлежащее списание средств, если только не докажет, что ваши действия или бездействие привели к потере карты, разглашению ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платеж.

Принцип “нулевой ответственности” является обязательным правилом для всех банков не только в соответствии с законом, но и согласно правилам Visa и MasterCard:

1. Mastercard Rules, page 106

2. https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/get-support/glossary.html

3. https://www.visa.com.ua/dam/VCOM/download/about-visa/visa-rules-public.pdf (page 87)

Подходы Visa и MasterCard несколько отличаются, и общий принцип одинаков: если из-за вашей небрежности кто-то узнал ваш пин-код, то возмещение вы вряд ли получите.

Хотя закон и правила платежных систем оберегают ваши права, изначально ситуация с мошенническим списанием средств попадает на рассмотрение в банке. Повлиять на этот процесс вы почти не можете, у вас есть только одна лошадь и один ход. От вас зависит только информация, которую вы предоставляете банку, вместе с заявкой о мошенничестве, поэтому следует позаботиться о том, чтобы она была как можно более полной. Если у вас есть какие-то “выигрышные” скриншоты, не стесняйтесь предоставить и их.

Банк должен письменно уведомить вас о результате рассмотрения его заявления в течение не более чем одного месяца. Срок предоставления ответа может быть продлен в особо сложных случаях, но в общих чертах не может составлять более 45 дней.

Если вы не согласны с решением банка, то дальше можно только писать жалобу в Нацбанк или подавать иск в суд. Суд должен будет оценить доводы обеих сторон, растолковать спорные моменты и применить принцип “нулевой ответственности” с полной беспристрастностью.

Что делать, если у вас украли деньги со счета?

Немедленно заблокируйте свою карту, а затем звоните в свой банк и действуйте по их инструкциям: предоставьте необходимую информацию, заполните заявку, опросник от банка. Банк вернет вам деньги, если только вдруг не окажется, что злоумышленники получили доступ к счету по вашей вине.

Если банк не возвращает деньги, то хорошей идеей будет написать заявление в полицию. Но будьте готовы в таком случае к активным действиям в уголовном процессе, поскольку само по себе открытие уголовного производства не на все банки оказывает стимулирующее действие.

Итоговая пошаговая инструкция:

Следить за движением средств на счетах – ваша обязанность, поэтому будьте бдительны;

В случае обнаружения подозрительных операций, заблокируйте карту (если есть такая возможность) и как можно быстрее (в течение одного рабочего дня) сообщите в свой банк. Способы уведомления ищите в вашем договоре или на сайте банка. Информацию предоставляйте как можно более полную;

Если хотите привлечь мошенников к ответственности, также напишите заявление в полицию;

Получите решение банка и возврат средств (счастливый вариант);

Если деньги вам не вернули, но вы уверены в вашей невиновности, обращайтесь в суд или в Нацбанк. Иск в суд можно подать, независимо от того, рассматривал ли уже вашу жалобу НБУ .

Екатерина Наливайко, юрист Axon Partners