Зеленский подтвердил намерение о снятии моратория на землю - Всемирный банк

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Группы Всемирного банка подтвердил намерение провести земельную реформу и демонополизировать экономику.

Об этом написал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс в статье для Financial Times.

“В ходе нашей встречи президент Зеленский подтвердил стремление реализовать несколько ключевых мероприятий, направленных на рост: провести земельную реформу, демонополизировать экономику и государственные предприятия и уважать независимость центрального банка”, – написал Малпасс.

Малпасс подчеркнул, что Украина обязалась провести разделение владения мощностями по транзиту и добыче газа до 1 января 2020 года.

Еще одной проблемой он считает то, что “государству принадлежит более половины банковского сектора, при этом доля неработающих кредитов превышает 50%”.

А “мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения подрывает надежность владения землей и препятствует использованию земли в качестве обеспечения для доступа к кредитным ресурсам”, – заявил Малпасс.