Межбанк: как вел себя рынок в первый день после выходных

Вторник на валютном рынке прошел достаточно интересно, но при этом так и не порадовал значительными объемами операций.

Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – тренд по курсу снова зависел от действий крупнейших игроков, нерезидентов и спекулянтов.

Экспортеры и импортеры закрывали свои текущие задачи с учетом скорого приближения окончания месяца и как и в прошлую пятницу – не особо задумывались о своей ведущей роли по формированию тренда по курсу. Правда в первый час сессии – на ситуативном превышении спроса над предложением – экспортеры были весьма не против поддержать рост котировок, затеянный спекулянтами. Но как только запал по игре “на повышение” у спекулянтов снизился – экспортеры уже работали по складывающемуся на момент курсу. Нерезиденты также шли по пути экспортеров и старались в первый час сессии продаться подороже, но особо на межбанке сегодня погоду не сделали и с большими объемами продаж валюты так и “не засветились”.

После 11 часов и спекулянты перешли в формат работы «в две стороны» и уже зарабатывали только на объемах перепродаж валюты,а не за счет игры «на повышение».

Интересно повели себя крупные покупатели валюты, которые фактически выдержали в первый час “войну нервов” и почти не поддались на спекулятивные попытки погнать курс вверх.

В итоге по дню доллар снизился с 25,18/25,22 до 25,13/25,155 гривен.

Ход торгов:

Начав с формального роста утренних котировок 25,18/25,22 гривен (что было значительно выше пятничного закрытия 25,09/25,12) – доллар пытались потянуть и дальше вверх на искусственном недостатке предложения в первый час сессии. Но крупные покупатели оказались стойкими и к 11 часам курс уже просел к отметке 25,15/25,18, а к 12:00 – еще просел до 25,14/25,17.

Справочный курс НБУ в 12:00 зафиксировал на уровне 25,1701 гривен за доллар и эти цифры полностью отражали состояние рынка.

К обеду котировки остановились на 25,145/25,17 гривнах за доллар и продержались такими уже до 14:00.

Затем доллар к 15 часам на единичных сделках подтянули до 25,155/25,175 гривен, а в последний час сессии также плавно понизили до уровня 25,13/25,155. На этом уровне сессия вторника и завершилась.

Главные события 27 августа на межбанке:

1) Попытка раскачки курса в первый час сессии с максимальным уровнем котировок 25,18/25,22 гривны за доллар и затем постепенное снижение котировок до 25,13/25,155 к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,1701 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 28 августа установлен на уровне 25,1649.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,15 / 25,17

евро – 27,93 / 27,95

российский рубль – 0,3780 / 0,3787

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1093 / 1,1095

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке