Межбанк: как вел себя рынок в первый день после выходных

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Вторник на валютном рынке прошел достаточно интересно, но при этом так и не порадовал значительными объемами операций.
Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – тренд по курсу снова зависел от действий крупнейших игроков, нерезидентов и спекулянтов.
Экспортеры и импортеры закрывали свои текущие задачи с учетом скорого приближения окончания месяца и как и в прошлую пятницу – не особо задумывались о своей ведущей роли по формированию тренда по курсу. Правда в первый час сессии – на ситуативном превышении спроса над предложением – экспортеры были весьма не против поддержать рост котировок, затеянный спекулянтами. Но как только запал по игре “на повышение” у спекулянтов снизился – экспортеры уже работали по складывающемуся на момент курсу. Нерезиденты также шли по пути экспортеров и старались в первый час сессии продаться подороже, но особо на межбанке сегодня погоду не сделали и с большими объемами продаж валюты так и “не засветились”.
После 11 часов и спекулянты перешли в формат работы «в две стороны» и уже зарабатывали только на объемах перепродаж валюты,а не за счет игры «на повышение».
Интересно повели себя крупные покупатели валюты, которые фактически выдержали в первый час “войну нервов” и почти не поддались на спекулятивные попытки погнать курс вверх.
В итоге по дню доллар снизился с 25,18/25,22 до 25,13/25,155 гривен.
Ход торгов:
Начав с формального роста утренних котировок 25,18/25,22 гривен (что было значительно выше пятничного закрытия 25,09/25,12) – доллар пытались потянуть и дальше вверх на искусственном недостатке предложения в первый час сессии. Но крупные покупатели оказались стойкими и к 11 часам курс уже просел к отметке 25,15/25,18, а к 12:00 – еще просел до 25,14/25,17.
Справочный курс НБУ в 12:00 зафиксировал на уровне 25,1701 гривен за доллар и эти цифры полностью отражали состояние рынка.
К обеду котировки остановились на 25,145/25,17 гривнах за доллар и продержались такими уже до 14:00.
Затем доллар к 15 часам на единичных сделках подтянули до 25,155/25,175 гривен, а в последний час сессии также плавно понизили до уровня 25,13/25,155. На этом уровне сессия вторника и завершилась.
Главные события 27 августа на межбанке:
1) Попытка раскачки курса в первый час сессии с максимальным уровнем котировок 25,18/25,22 гривны за доллар и затем постепенное снижение котировок до 25,13/25,155 к моменту завершения сессии;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,1701 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 28 августа установлен на уровне 25,1649.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,15 / 25,17
евро – 27,93 / 27,95
российский рубль – 0,3780 / 0,3787
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1093 / 1,1095
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