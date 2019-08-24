Социальная сеть Facebook работает над созданием нового мессенджера

Facebook разрабатывает новое приложение для обмена сообщениями под названием Threads, которое призвано содействовать постоянному и интимному обмену между пользователями и их ближайшими друзьями.

Threads, который разработан в качестве сопутствующего приложения для Instagram, предлагает пользователям автоматически делиться с друзьями своим местоположением, скоростью передвижения и уровнем заряда батареи. Также буде возможность обмениваться текстовыми, фото- и видеосообщениями, используя креативные инструменты Instagram. Приложение, которое предназначено для публикации в вашем списке “близких друзей” в Instagram, теперь проходит внутреннее тестирование в Facebook.

В мае Instagram прекратил работу над Direct, автономным приложением для обмена сообщениями, которое разрабатывалось с конца 2017 года. В то время руководители говорили, что бета-тестеры были разочарованы необходимостью переключаться между Instagram и вторым приложением, когда они хотят отправить сообщение. Но руководство компании по-прежнему заинтересовано в создании новых возможностей обмена сообщениями. Сотрудники Instagram, которые работают с сообщениями, были переведены в команду Facebook Messenger в начале этого года в рамках более широкой консолидации между материнской компанией и ее ценным приобретением.

Приложение для обмена сообщениями, созданный для общения с близкими друзьями, может быть более популярным. Это то, чем сегодня является Snapchat для значительной части своих пользователей. Отчеты показывают, что средний пользователь Snapchat проводит больше времени в приложении, чем средний пользователь Instagram. Для Facebook и Instagram, которые давно хотят оттеснить Snapchat от молодых пользователей, Threads может стать еще одной попыткой снизить привлекательность конкурентов.