Социальная сеть Facebook работает над созданием нового мессенджера

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Facebook разрабатывает новое приложение для обмена сообщениями под названием Threads, которое призвано содействовать постоянному и интимному обмену между пользователями и их ближайшими друзьями.
Threads, который разработан в качестве сопутствующего приложения для Instagram, предлагает пользователям автоматически делиться с друзьями своим местоположением, скоростью передвижения и уровнем заряда батареи. Также буде возможность обмениваться текстовыми, фото- и видеосообщениями, используя креативные инструменты Instagram. Приложение, которое предназначено для публикации в вашем списке “близких друзей” в Instagram, теперь проходит внутреннее тестирование в Facebook.
В мае Instagram прекратил работу над Direct, автономным приложением для обмена сообщениями, которое разрабатывалось с конца 2017 года. В то время руководители говорили, что бета-тестеры были разочарованы необходимостью переключаться между Instagram и вторым приложением, когда они хотят отправить сообщение. Но руководство компании по-прежнему заинтересовано в создании новых возможностей обмена сообщениями. Сотрудники Instagram, которые работают с сообщениями, были переведены в команду Facebook Messenger в начале этого года в рамках более широкой консолидации между материнской компанией и ее ценным приобретением.
Приложение для обмена сообщениями, созданный для общения с близкими друзьями, может быть более популярным. Это то, чем сегодня является Snapchat для значительной части своих пользователей. Отчеты показывают, что средний пользователь Snapchat проводит больше времени в приложении, чем средний пользователь Instagram. Для Facebook и Instagram, которые давно хотят оттеснить Snapchat от молодых пользователей, Threads может стать еще одной попыткой снизить привлекательность конкурентов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД "подсказали", как избежать штрафов за авто с "еврономерами"11 ч. назад - 2519 8
Украина вытесняет США с рынка Китая по импорту кукурузы16 ч. назад - 1142 7
Отказ от проездных карт метро в Киеве: что будет вместо12 ч. назад - 5189 6
В ЕС подготовили план введения пошлин на американские товары23.08.2019, 14:52 - 589 4
Для грузовиков проезд по украинским дорогам может стать платным6 ч. назад - 466 3
Отказ от проездных карт метро в Киеве: что будет вместо12 ч. назад - 5189 6
Как проверить купюру на подлинность14 ч. назад - 4527
В ПриватБанке рассказали, на что украинцы тратят деньги с карт8 ч. назад - 3535 2
Межбанк: ждем интригу12 ч. назад - 3290
В Украине изменили правила фото на паспорт10 ч. назад - 3289 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)12 ч. назад - 203
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1358
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 428
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1753 2
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2830 11