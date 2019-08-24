В Украине разрешат проектировать кухни-ниши во всех квартирах (инфографика)

В квартирах с 2-мя и более комнатами разрешено проектировать кухни, необособленные от других помещений стенами – так называемые кухни-ниши и кухни-гостиные. Ранее это разрешалось только для однокомнатных квартир.

Об этом сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

“Часто, покупая квартиру, жители делают перепланировку самостоятельно, желая объединить в единое пространство гостиную и кухню. Теперь этого не нужно будет делать, ведь в новых нормах это разрешено делать сразу при проектировании”, – отметил Лев Парцхаладзе.

Нововведение вступает в силу 1 декабря 2019.

В чем заключается новшество: